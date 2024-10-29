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Делимханов назвал «бесцеремонным» запрет никабов в школах Владимирской области

Делимханов намерен добиться отмены запрета никабов в школах Владимирской области

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Global Look Press

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов заявил о намерении добиться отмены запрета на ношение хиджабов и никабов в школах во Владимирской области. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Законодатель рассказал, что провел встречу с депутатом Государственной думы России от Владимирской области Игорем Игошиным. Одной из ключевых тем обсуждения стал введенный властями региона запрет на ношение религиозной одежды в местных образовательных учреждениях.

«Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — подчеркнул Делимханов.

Он добавил, что Россия является многоконфессиональным государством. Религиозные ценности в стране уважают на самом высоком уровне. По этой причине парламентарий посчитал непозволительным «бесцеремонный запрет» традиций, присущих тому или иному вероисповеданию.

В октябре 2024 года власти Владимирской области ввели запрет на ношение хиджабов и никабов в школах региона. Ограничения коснулись и иной одежды, как-либо демонстрирующей религиозную принадлежность учеников.

Ранее муфтий Чеченской Республики Салах Межиев осудил введение запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области.

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