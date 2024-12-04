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Россия, Турция и Иран контактируют по ситуации в Сирии

Захарова: РФ, Турция и Иран находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии

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МИД РФ/РИА Новости

Главы МИД России, Турции и Ирана находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Активно работаем с международными партнерами в целях обеспечения скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, прежде всего, задействования потенциала «астанинского формата», — сказала Захарова.

Она выразила надежду, что все страны, имеющие влияние на ситуацию в Сирии, «будут использовать его в интересах скорейшего восстановления безопасности и стабильности в арабской республике».

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7–8 декабря.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Ранее в Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии.

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