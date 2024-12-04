В МИД России пошутили, что Байден уже мог помиловать фон дер Ляйен

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга отреагировала на ситуацию с переизбранием Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Еврокомиссии, отметив, что уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден уже мог помиловать ее за коррупционные преступления. Ее слова передает РИА Новости.

«Очень может быть, что закрытым указом Урсулу фон дер Ляйен уже помиловал Байден», — сказала она.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что бывшие советники Байдена считают, что он выбрал неудачный момент для помилования сына Хантера.

Телеканал CNN до этого сообщал, что решение Байдена помиловать своего сына разозлило его однопартийцев из Демократической партии, поскольку они еще не пришли в себя после победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.