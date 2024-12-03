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Байден разозлил однопартийцев решением помиловать сына

CNN: решение Байдена помиловать сына Хантера разозлило демократов

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Visar Kryeziu/AP

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера разозлило его однопартийцев из Демократической партии, поскольку они еще не пришли в себя после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Один из бывших сотрудников Белого дома сказал каналу, что любой, кто был близок к администрации Байдена, догадывался о намерении президента принять такое решение, но почему-то притворялись, что все обстоит иначе.

По данным CNN, демократы опасаются, что действия Байдена подрывают их способность оспаривать угрозы Трампа верховенству закона. Также они считают, что решение президента о помиловании Хантера Байдена превращает их в лицемеров, если брать во внимание неоднократные заверения Байдена о том, что он так не поступит.

На этой неделе Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.

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