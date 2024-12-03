В США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа

Американский сенатор Джо Манчин предложил президенту США Джо Байдену помиловать избранного лидера Дональда Трампа после решения главы государства о помиловании собственного сына Хантера Байдена. Об этом сообщает CNN.

«Почему бы вам не помиловать Дональда Трампа по предъявленным ему обвинениям», — заявил он.

Накануне издание Associated Press писало, что Хантер Байден после получения помилования по двум судебным делам заявил о намерении посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее адвокаты Хантера Байдена заявили о реальной угрозе ему после победы Трампа.