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Стало известно, что Байден выбрал неудачный момент для помилования сына

WSJ: помилование сына Байденом навредило тактике демократов по кандидатам Трампа

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Craig Hudson/Reuters

Экс-советники президента США Джо Байдена считают, что он выбрал неудачный момент для помилования сына Хантера. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Претензия сводится к тому, что Байден навредил усилиям Демократической партии привлечь внимание общественности к противоречивым кандидатурам в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа.

«Президент решил объявить о помиловании именно сейчас, когда это отвлекает внимание от попыток демократов сосредоточить внимание на спорных кандидатах в кабинет Трампа», — говорится в сообщении.

Также эксперты не понимают, почему Байден раскритиковал минюст США, который расследовал дела в отношении его сына, а не защитил свою позицию тем, что пошел на помилование как отец.

Телеканал CNN до этого сообщал, что решение Байдена помиловать своего сына разозлило его однопартийцев из Демократической партии, поскольку они еще не пришли в себя после победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.

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Выборы в США - 2024
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