МИД Венгрии обратился к США с просьбой об исключении Газпромбанка из санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой, чтобы Соединенные Штаты сделали исключение из санкций для Газпромбанка при платежах за газ из России в Европу. Его слова передает ТАСС.

По словам Сийярто, он провел разговор на эту тему с Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Я сказал госсекретарю, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение. Это не было какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в США», — сказал он.

Также Сийярто сообщил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

2 декабря Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Турция обратилась к США после санкций против Газпромбанка.