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Турция обратилась к США после санкций против Газпромбанка

Турция просит США сделать исключение для закупок газа РФ через Газпромбанк

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Murad Sezer/Reuters

Турции необходимо получить от Соединенных Штатов исключение, которое позволит проводить сделки по закупке газа через Газпромбанк. Об этом заявил министр энергетики республики Альпарслан Байрактар, слова которого передает РИА Новости.

Байрактар напомнил, что когда были введены санкции против Ирана, были введены исключения для закупок природного газа, и теперь Турция ожидает аналогичного подхода от Вашингтона. Он отметил, что если исключение не будет предоставлено, то целью санкций окажется не Россия, а именно Турция. Байрактар добавил, что министерство иностранных дел уже ведет переговоры по этому вопросу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее упоминал, что страна получает от Газпрома около 40% своего импортируемого газа.

21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних компаний. Согласно указу Владимира Путина, оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые наложили ограничения на Россию, организована через «Газпромбанк» и осуществляется в рубля

Ранее приложение Газпромбанка исчезло из App Store.

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