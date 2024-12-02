Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о критической для США ситуации в зоне СВО

Экс-генерал ФРГ Куят заявил о критической для США ситуации в зоне СВО

close
Markus Schreiber/AP

План США по ослаблению российской стороны не сработал, а положение украинской армии постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки вооружения. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», — заявил он.

По словам Куята, американские представители ставили себе цель ослабить Россию, однако сейчас Вашингтон разочарован из-за провала своих планов в ослаблении страны в военном, экономическом и политическом аспекте.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что действующего президента США Джо Байдена вынудили пойти на эскалацию украинского конфликта его однопартийцы. По его словам, задача демократов — максимально осложнить для избранного американского лидера Дональда Трампа процесс перехода к мирным переговорам.

Ранее в США задали Европе неудобный вопрос о ядерной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами