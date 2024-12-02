План США по ослаблению российской стороны не сработал, а положение украинской армии постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки вооружения. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

«Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», — заявил он.

По словам Куята, американские представители ставили себе цель ослабить Россию, однако сейчас Вашингтон разочарован из-за провала своих планов в ослаблении страны в военном, экономическом и политическом аспекте.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что действующего президента США Джо Байдена вынудили пойти на эскалацию украинского конфликта его однопартийцы. По его словам, задача демократов — максимально осложнить для избранного американского лидера Дональда Трампа процесс перехода к мирным переговорам.

Ранее в США задали Европе неудобный вопрос о ядерной войне.