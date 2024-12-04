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В МИД Белоруссии заявили, что взаимное признание виз с РФ заработает в 2025 году

МИД Белоруссии: соглашение о взаимном признании виз с РФ заработает в 2025 году

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Андрей Александров/РИА Новости

Соглашение Белоруссии и России о взаимном признании виз заработает в 2025 году. Об этом сообщил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, передает РИА Новости.

«Да, можно ожидать», — заявил он, отвечая на вопрос о начале соглашения в предстоящем году.

По его словам, белорусские и российские представители часто получают обращения о том, чтобы граждане смогли пересекать границу. На данный момент единственным легальным вариантом приезда в страну является воздушный транспорт. Назарук отметил, что подготовка к началу действия соглашения постоянно находится в фокусе внимания двух стран.

«Главы государств в любой момент могут поинтересоваться, как идет подготовка к началу практической реализации соглашения», — добавил Назарук.

До этого Назарук заявил, что Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия из-за появления новых технологий в сфере вооружения.

Российский посол в Минске Борис Грызлов отмечал, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету. По его словам, в него также интегрированы и нововведения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября.

Ранее Лукашенко обвинил страны Запада в желании уничтожить Белоруссию и Россию.

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