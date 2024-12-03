Экономист спрогнозировал дальнейший рост курса доллара в 2025 году

Курс доллара в первом полугодии 2025 года может приблизиться к отметке 108-110 рублей, а во втором — выше 120 рублей. Такой прогноз в интервью «БИЗНЕС Online» дал аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. По его словам, дальнейшее ослабление рубля может произойти, если российская экономика не адаптируется к высоким ставкам, а также сохранятся текущие показатели инфляции.

«Если все-таки у нас инфляция пойдет снижаться, соответственно, все деньги, которые сейчас застряли в банковских депозитах, перетекут в фондовый рынок и в облигации, что было бы очень хорошо. Чтобы они не вылились в потребление, а ушли в инвестиции», — сказал Голубовский.

В данном случае курс доллара в конце 2025 года может установиться на уровне 115 рублей, добавил эксперт.

На прошлой неделе на валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей. Эксперты призвали не считать эту ситуацию началом финансового кризиса, так как фундаментальных факторов для значительного ослабления рубля нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали «истеричный» рост курса доллара временным явлением.