Сын Байдена не заплатил сотни тысяч долларов за аренду жилья

Сын президента США Джо Байдена Хантер не погасил задолженность за аренду жилья. Об этом в социальной сети Х заявил управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому остался должен Байден-младший.

«Что же будет с $300 тыс., которые Хантер задолжал моей семье за 2019–2020 годы? Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — написал он.

Отвечая на вопросы пользователей в комментариях к посту Магуайр отметил, что Хантер предлагал заплатить якобы предметом искусства, однако на самом деле эта вещь не имела никакой ценности. Арендодатель также добавил, что сын главы Белого дома, сняв жилье, сменил замки в дверях.

«Он сменил замки и привлек Секретную службу. Мы не имели доступа к собственности», — отметил Магуайр.

3 декабря в Соединенных Штатах закрыли уголовное дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия. По уголовному делу о незаконном хранении оружия Байдену-младшему грозило до 25 лет тюрьмы.

2 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.