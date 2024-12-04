Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Байдена не заплатил сотни тысяч долларов за аренду жилья

Магуайр: Байден-младший пытался погасить долг за жилье в $300 тысяч безделушкой

close
Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер не погасил задолженность за аренду жилья. Об этом в социальной сети Х заявил управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому остался должен Байден-младший.

«Что же будет с $300 тыс., которые Хантер задолжал моей семье за 2019–2020 годы? Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — написал он.

Отвечая на вопросы пользователей в комментариях к посту Магуайр отметил, что Хантер предлагал заплатить якобы предметом искусства, однако на самом деле эта вещь не имела никакой ценности. Арендодатель также добавил, что сын главы Белого дома, сняв жилье, сменил замки в дверях.

«Он сменил замки и привлек Секретную службу. Мы не имели доступа к собственности», — отметил Магуайр.

3 декабря в Соединенных Штатах закрыли уголовное дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия. По уголовному делу о незаконном хранении оружия Байдену-младшему грозило до 25 лет тюрьмы.

2 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами