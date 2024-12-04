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В США закрыли дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия

AP: дело против сына Байдена о незаконном хранении оружия закрыто

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Jonathan Ernst/Reuters

В США закрыли уголовное дело против сына президента Джо Байдена Хантера о незаконном хранении оружия, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, по уголовному делу о незаконном хранении оружия Байдену-младшему грозило до 25 лет тюрьмы.

«Федеральный судья прекратил дело об оружии против Хантера Байдена во вторник после того, как президент Джо Байден объявил о помиловании сына», — говорится в сообщении.

До этого телеканал CNN сообщал, что решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера разозлило его однопартийцев из Демократической партии, поскольку они еще не пришли в себя после победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Один из бывших сотрудников Белого дома сказал каналу, что любой, кто был близок к администрации Байдена, догадывался о намерении президента принять такое решение, но почему-то притворялись, что все обстоит иначе.

2 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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