Немецких журналистов удалили из зала на встрече Бербок с Ван И

Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И представители немецких СМИ были удалены из зала. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Китая, что, в свою очередь, привело к решению Пекина отменить публикацию совместного пресс-релиза, сообщает mk.ru.

Бербок отметила, что цель ее визита заключается в поддержке мирного процесса по Украине. В то же время она подчеркнула, что Германия стремится к нормализации отношений с Китаем, добавив, что военно-техническое сотрудничество между Пекином и Москвой «идет вразрез с интересами Европы».

Накануне визита в КНР Бербок заявила, что сотрудничество Берлина с Пекином является более предпочтительным для Германии, чем конфронтация, однако ФРГ не может игнорировать поддержку, оказываемую Китаем РФ.

Она отметила, что безопасность ФРГ тесно связана с безопасностью других регионов мира, и в настоящее время обмен мнениями и дипломатия особенно важны, даже с теми, кто имеет иные взгляды. Бербок подчеркнула необходимость защиты европейских ценностей и интересов, добавив, что сотрудничество предпочтительнее конфронтации.

Ранее Бербок обвинила Россию в подрыве мира в Европе.