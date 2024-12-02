Бербок выступила за сотрудничество между Германией и Китаем

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Китаем является более предпочтительным для Германии, чем конфронтация, однако Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России. Об этом она заявила накануне визита в Китай, передает РИА Новости.

Она отметила, что безопасность Германии тесно связана с безопасностью других регионов мира, и в настоящее время обмен мнениями и дипломатия особенно важны, даже с теми, кто имеет иные взгляды. Бербок подчеркнула необходимость защиты европейских ценностей и интересов, добавив, что сотрудничество предпочтительнее конфронтации.

Также министр высказала мнение, что сотрудничество между Китаем и Россией противоречит интересам Европы. По ее словам, вместо того чтобы брать на себя ответственность за глобальную безопасность в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России действует против основных интересов Европы. Бербок подтвердила, что намерена обсудить этот вопрос в Пекине, подчеркивая, что подобные факты не могут быть проигнорированы в двусторонних отношениях.

Ранее Бербок объявила о разводе с мужем.