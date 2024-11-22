Бербок объявила о разводе с мужем

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим мужем, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем. Об этом сообщило издание Bild.

«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой», — отметили Бербок и Холефляйш.

В совместном заявлении, на которое ссылается издание, они не уточнили причины распада 17-летнего брака. Опасаясь возможных спекуляций, экс-супруги отметили, у них «нет новых партнеров» и ради благополучия своих детей настоятельно просили уважать «частную сферу семьи».

У Бербок и Холефляйша две дочери 9 и 13 лет. «Прежде всего», — приводит издание выдержки из заявления.

В середине ноября стало известно, что актер Хью Джекман встречался с Саттон Фостер до развода с женой Деборрой-Ли Фернесс, которая была старше на 13 лет.

Ранее бывшая жена Хью Джекмана вышла на публику с мужчиной на фоне слухов об измене актера.