Сотни солдат вошли в парламент Южной Кореи

Около 280 военнослужащих Южной Кореи вошли в парламент страны в ночь на 4 декабря в целях обеспечения мер военного положения. Об этом сообщает местное агентство News1.

Как отмечается в сообщении издания, военные проникли в здание парламента двумя группами численностью в 230 и 50 человек.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

При этом представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.