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Маск одним словом прокомментировал отмену военного положения в Южной Корее

Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее. На своей странице в социальной сети X он назвал ситуацию в стране шокирующей.

Кроме того, Маск прокомментировал единогласное решение парламента страны отменить военное положение коротким «вау».

«Это шокирует», — написал бизнесмен, отвечая пользователю, который задался вопросом о том, что происходит в Южной Корее.

До этого крупнейшая южнокорейская профсоюзная организация — Конфедерация профсоюзов (KCTU) — объявила о проведении бессрочной забастовки до ухода с поста президента страны Юн Сок Ёля.

4 декабря сообщалось, что ведущая оппозиционная партия Южной Кореи потребовала отставки Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.

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