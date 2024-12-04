Южнокорейская оппозиция потребовала отставки президента страны

Ведущая южнокорейская оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» потребовала от президента Юн Сок Ёля уйти в отставку. Об этом сообщает японское информационное агентство Киодо Цусин.

В случае отказа главы государства подать в отставку «Тобуро» грозит Юн Сок Ёлю процедурой импичмента.

В настоящее время партии принадлежит 170 мест из 300 в парламенте страны.

4 декабря председатель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна, предложившего ввести военное положение, следует незамедлительно отправить в отставку.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.