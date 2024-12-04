Маск заявил о грядущем банкротстве США

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск высказался о росте государственного долга США. Он сделал заявление на своей странице в соцсети X.

«Америка приближается к фактическому банкротству», — написал он.

Таким образом миллиардер прокомментировал прогноз о росте государственного долга Соединенных Штатов.

Недавно эксперты газеты Global Times (GT) пришли к выводу, что ускоренный рост государственного долга США может создать крупные проблемы для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран.

На данный момент государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн.

В августе издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса писало, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. В случае материализации госдолга, США сможет лишиться статуса мирового лидера.

Ранее Трамп придумал «способ» избавиться от гигантского госдолга США.