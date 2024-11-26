Госдолг США грозит стать крупной проблемой для мировой экономики

Ускоренный рост государственного долга США может создать крупные проблемы для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран. Об этом пишет газета Global Times (GT).

Тревожно то, что непрерывное увеличение американского долга больше не является просто краткосрочной тенденцией, а представляет собой значительную долгосрочную проблему, отмечает издание. Растущее фискальное бремя рискует подорвать доверие к казначейским облигациям Штатов, что может привести к повышенной волатильности на мировых финансовых рынках. Для развивающихся стран эта динамика часто приводит к оттоку капитала, обесцениванию валюты и росту расходов по займам.

Развивающимся странам необходимо активно укреплять многостороннее сотрудничество друг с другом в целях экономической устойчивости, пишет GT. Именно эти экономики могут сыграть ключевую роль в перестройке глобального финансового механизма, уверено издание.

В этом месяце госдолг США впервые в истории превысил $36 трлн.

Ранее Илон Маск призвал США сократить расходы, чтобы спастись от банкротства.