Кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод

Шериф из штата Флорида Чад Кронистер, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA), сообщил в социальной сети «X» о самоотводе.

«В последние несколько дней масштаб этих очень важных полномочий устоялся, и я решил, что должен с уважением отказаться от рассмотрения», — написал он.

21 ноября конгрессмен-республиканец объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции Соединенных Штатов.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирал 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США рассказали об оскорблениях и рукоприкладстве в команде Трампа.