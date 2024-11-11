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Такер Карлсон заявил, что Украина потеряла территории из-за Байдена

Журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в потере Украиной территорий

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Amr Alfiky/Reuters

Украина потеряла часть территорий не из-за России, а из-за действий администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом в разговоре с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — сказал Карлсон, отметив, что действия Вашингтона привели к сокращению численности населения Украины.

Как отметил журналист, сейчас полным ходом идет «скупка украинской земли иностранцами, в том числе и гражданами Америки».

11 ноября пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он «посадит» РФ и Украину за стол переговоров в первый день после прихода в Белый дом. Также в первый день на посту президента США Трамп намерен инициировать массовую депортацию мигрантов, отказ от политики администрации Джо Байдена в области образования, в том числе по поддержке студентов-трансгендеров, уволить тысячи государственных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, а также помиловать арестованных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в Киеве признали, что Байден сильно потерял в авторитете.

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