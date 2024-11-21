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Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Журналист Такер Карлсон назвал США фашистским государством

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Amr Alfiky/Reuters

Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. Такую точку зрения высказал американский консервативный журналист Такер Карлсон в беседе с писателем Гленном Гринвальдом на своем канале в YouTube.

«На самом деле именно наше правительство – то самое фашистское государство, а не Россия», — считает Карлсон.

По его словам, сегодня мировое сообщество наблюдает за ужасным развитием событий, когда уходящая администрация президента США Джо Байдена намеренно провоцирует ядерную войну.

До этого журналист Сумантра Мейтра в материале для The American Conservative (TAC) написал, что решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS объясняется озлобленностью, нежели продуманной стратегией. Разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не изменит положение Украины, отмечается в материале. По мнению автора, ответственность за конфликт Москвы и Киева лежит на тех, кто проигнорировал «красные линии» России относительно членства Украины в НАТО.

Ранее Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском».

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