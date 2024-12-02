РИА Новости сообщило, что боевики смогли захватить Алеппо при поддержке советников с Украины и с помощью передовых технологий США. Агентство ссылается на информацию от источника в сирийских спецслужбах.

Он отметил, что боевики не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины и сирийских офицеров, которые перешли на сторону террористов.

«Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта», — рассказал представитель сирийских спецслужб, увидев в этом роль США.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала CNN, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.