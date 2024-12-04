В Сеуле заявили о грозящем импичменте президенту Южной Кореи

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю могут объявить импичмент. Об этом в эфире телеканала SBS заявила профессор сеульского университета Корё Чха Чжин А.

Эксперт отметила, что поскольку в первом же указе после введения военного положения Юн Сок Ёль установил запрет на осуществление парламентом своей деятельности, ограничив тем самым право Национального собрания требовать отмены военного положения, президент совершил очевидное нарушение конституции.

Профессор добавила, что объявление о введении военного положения было сделано без заседания правительства, требование парламента не было сразу же принято.

По мнению Чха Чжин А, все это является очень серьезным основанием для импичмента главы государства.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в Южной Корее военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

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