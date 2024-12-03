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Президент Анголы помог Байдену подняться на подиум

Президент Анголы Лоренсу помог Байдену преодолеть ступень и подняться на подиум

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X (Бывший Twitter)

Лидер Анголы Жуан Лоренсу помог 82-летнему президенту США Джо Байдену перешагнуть ступень и подняться на невысокий подиум. Об этом пишет РИА Новости.

Сначала американскому президенту указали направление к подиуму, а затем Лоренсу схватил Байдена за руку, когда тот занес ногу, чтобы перешагнуть ступень.

2 декабря Байден начал двухдневный визит в Анголу, который может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы Белого дома. 4 декабря американский президент планирует посетить железную дорогу в провинции Бенгела, которая соединяет территорию Анголы с горнодобывающими районами Конго и Замбии.

В июле журналист CNN Карл Бернстайн писал, что окружение президента США Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей в последние полтора года.

Позже Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования. Американский президент добавил, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту главы государства, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Ранее в Киеве признали, что Байден сильно потерял в авторитете.

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