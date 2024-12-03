В Анголе из-за визита Байдена запретили похороны

В провинции Бенгела на западе Анголы запретили проведение похорон в нескольких муниципалитетах на время визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает местное издание Novo Jornal.

«В Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог и запрещена торговля на улице», — говорится на сайте издания.

Уточняется, что похороны, которые были запланированы в муниципалитетах Катумбела и Луонго на 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря.

2 декабря Байден начал двухдневный визит в Анголу, который может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы Белого дома. 4 декабря американский президент планирует посетить железную дорогу в провинции Бенгела, которая соединяет территорию Анголы с горнодобывающими районами ДР Конго и Замбии.

До этого телеканал CNN сообщал, что решение Байдена помиловать своего сына Хантера разозлило его однопартийцев из Демократической партии, так как они еще не пришли в себя после победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.