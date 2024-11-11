В Киеве признали, что Байден сильно потерял в авторитете

Украинские власти сомневаются, что президент США Джо Байден до окончания срока своих полномочий окажет Киеву какую-либо существенную помощь — например, предоставит разрешение на удары по России дальнобойными ракетами. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет Reuters.

Собеседник агентства выразил надежду, что Байден «наберется смелости и что-нибудь предпримет», однако признал, что не возлагает на это больших надежд.

«Кто такой Байден сейчас? Он сильно потерял в авторитете», — сказал украинский чиновник.

По его словам, киевские власти благодарны Байдену за помощь, которая оказалась гораздо больше, чем они ожидали.

11 ноября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

За день до того советник Байдена пообещал, что Киев получит $6 млрд до прихода Трампа.

Ранее Байдену предложили передать Харрис пост президента США до инаугурации Трампа.