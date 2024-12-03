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Президент Южной Кореи обратился к парламенту с призывом

Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства

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Chung Sung-Jun/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к парламенту республики с призывом немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом», — сказал южнокорейский лидер, объявляя о своем решении отозвать войска и отменить военное положение.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в Южной Корее военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию в Южной Корее.

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