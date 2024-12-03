В ООН обеспокоились ситуацией в Южной Корее

ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Южной Корее в связи с введением там военного положения. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

«Мы, очевидно, пристально и с обеспокоенностью следим за ситуацией», — сказал он.

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Позднее Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Это решение президент мотивировал необходимостью искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.

Депутаты южнокорейского парламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения. Согласно Конституции, президент обязан подчиниться. Большинство военных после этого покинули здание парламента.

Ранее в Кремле назвали тревожной ситуацию в Южной Корее.