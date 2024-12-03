В Госдепе заявили, что изменений в боеготовности сил США нет

Американские власти не меняют боеготовность своих сил на фоне событий в Южной Корее. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Никакого изменения нашей боеготовности нет», — сказал он.

До этого президент США Джо Байден заявил, что знает о напряженной политической ситуации в Южной Корее.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией. Объявление президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем военного положения стало неожиданным для властей Японии.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.