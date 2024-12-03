Минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса

Минобороны Южной Кореи приказало армии подготовиться к отражению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Глава оборонного ведомства Ким Ен Хен провел совещание с военными командирами и приказал армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям. Бывшим сотрудникам минобороны также предписано выйти на работу.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью лидер Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Минобороны Южной Кореи также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.

Ранее в Южной Корее заявили, что военные борются с антигосударственными силами.