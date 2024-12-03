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Власти Японии сочли неожиданным военное положение в Южной Корее

Kyodo: военное положение в Южной Корее стало неожиданным для кабмина Японии

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Объявление президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем военного положения стало неожиданным для властей Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мы весьма удивлены», — сказал правительственный источник.

По его словам, кабмин будет внимательно следить за дальнейшей ситуацией.

В публикации напомнили, что японское посольство в Сеуле разослало гражданам Японии предупреждение, призвав следить за дальнейшими объявлениями.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

Сейчас у входа в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи идут столкновения между гражданскими лицами и правоохранительными органами.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.

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