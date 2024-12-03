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Байден ответил на вопрос о введении военного положения в Южной Корее

Байден заявил, что его оповестили о введении военного положения в Южной Корее

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что знает о напряженной политической ситуации в Южной Корее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать введение военного положения в Республике Корея, когда он покидал Национальный музей рабства в столице Анголы. Здесь американский лидер выступал с речью.

«Я только что получил информацию об этом (обстановке в Южной Корее — «Газета.Ru»)», — сказал Байден.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение на территории страны. По его словам, данное решение было принято в связи с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты допустили, что в реальности глава государства пошел на такой шаг из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Позже южнокорейский парламент проголосовал за отмену военного положения в республике. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, присутствовавшие на заседании. Но, как сообщил местный телеканал YTN, формально военное положение будет действовать в стране до его отмены Юн Сок Ёлем.

Ранее президента Республики Корея захотели привлечь к ответственности, обвинив в нарушении конституции.

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