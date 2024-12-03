Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до его отмены президентом

Военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал YTN.

До этого парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 присутствовавших на заседании депутатов. Всего в парламенте 300 депутатов.

3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Ранее военные покинули здание парламента Южной Кореи.