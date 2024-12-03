Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает РИА Новости.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы», — отметили в канцелярии Эрдогана.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее стала известна дата встречи Ирана, Турции и России по Сирии.