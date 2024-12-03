Войска командования военным положением прорвались в парламент Южной Кореи

Войскам командования военным положением удалось прорваться в парламент Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

У входа в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи идут столкновения между гражданскими лицами и правоохранительными органами.

Если представители оппозиции смогут пройти в парламент и провести процедуру голосования, то, согласно конституции, военное положение могут отменить. Этому препятствуют сотрудники силовых структур, выполняющие указ главы государства Юн Сок Ёля — «двери Национального собрания должны быть закрыты». Депутаты от оппозиционных партий даже перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту.

3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Во время военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции, все СМИ находятся под контролем властей.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.