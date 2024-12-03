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Военного положения не было в Южной Корее более 40 лет

The Korea Herald: военного положения не было в Южной Корее с 1979 года

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Yonhap/Reuters

Военное положение, введенное в Южной Корее президентом Юн Сок Ёлем, не объявлялось в стране в течение 44 лет. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

По данным издания, в предыдущий раз военное положение в Республике Корея объявлялось 12 декабря 1979 года, в результате чего к власти пришел президент Чон Ду Хван. За этим последовало демократическое восстание 18 мая 1980 года, когда жители Кванджу протестовали против военной хунты во главе с Чоном.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. Однако, по его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не сможет воспользоваться ситуацией и сам пребывает в изумлении.

Ранее россиянам в Южной Корее рассказали, куда звонить при нештатных ситуациях.

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