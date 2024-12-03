Россиянам в Южной Корее рассказали, куда звонить при нештатных ситуациях

Граждане РФ, находящиеся на территории Южной Кореи, в случае возникновения нештатных ситуаций могут связаться с сотрудниками российского посольства в республике по телефону горячей линии. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства Москвы в Сеуле.

Таким образом в посольстве отреагировали на решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение. Дипломаты призвали российских граждан сохранять спокойствие и рекомендовали им воздержаться от участия в массовых мероприятиях. В первую очередь речь идет об акциях политической направленности.

«В случае возникновения у российских граждан нештатной ситуации просим связаться с посольством по телефону горячей линии: +8210-6629-2134», — говорится в заявлении.

3 декабря южнокорейский лидер объявил о введении в стране военного положения. По словам Юн Сок Ёля, соответствующее решение было принято, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок» в республике.

При этом журналисты не исключили, что президент мог пойти на такой шаг из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Ранее в Южной Корее заявили о введении контроля над всеми местными СМИ.