Власти Южной Кореи закрыли комплекс правительственных зданий в Седжоне

В южнокорейском городе Седжон власти закрыли комплекс правительственных зданий после введения в стране военного положения. Об этом пишет газета The Korea Herald.

По данным журналистов, въезд транспортных средств на территорию комплекса запрещен.

С 2012 года из Сеула в Седжон перебрались многие государственные учреждения и ведомства Южной Кореи.

3 декабря президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По словам главы государства, это решение принято в целях искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка.

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.