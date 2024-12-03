Западным странам придется смириться с условиями России на мирных переговорах по завершению украинского конфликта. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети X.

По его словам, единственной возможной формой сделки может стать согласие Соединенных Штатов и НАТО «с условиями, диктуемыми Россией». Кроме того, он заявил, что после завершения конфликта «Россия в итоге станет еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи».

1 декабря Шрайвер заявил, что НАТО поступает «глупо», позволяя своим военнослужащим ехать на Украину и принимать участие в боевых действиях. К таким выводам эксперт пришел после ударов российской армии по объекту, где располагались иностранные специалисты и наемники.

На прошлой неделе российская армия нанесла ракетный удар по штабу «Кракена» в Харькове. На момент прилета ракеты в здании было почти 40 иностранцев. По словам представителей подпольных организаций, большая часть специалистов приехала из США.

Ранее заявления Украины о намерениях вступить в НАТО назвали популизмом.