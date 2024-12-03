Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский эксперт заявил, что США придется смириться с условиями России

Эксперт Шрайвер: на переговорах по Украине США придется смириться с условиями РФ

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Западным странам придется смириться с условиями России на мирных переговорах по завершению украинского конфликта. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети X.

По его словам, единственной возможной формой сделки может стать согласие Соединенных Штатов и НАТО «с условиями, диктуемыми Россией». Кроме того, он заявил, что после завершения конфликта «Россия в итоге станет еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи».

1 декабря Шрайвер заявил, что НАТО поступает «глупо», позволяя своим военнослужащим ехать на Украину и принимать участие в боевых действиях. К таким выводам эксперт пришел после ударов российской армии по объекту, где располагались иностранные специалисты и наемники.

На прошлой неделе российская армия нанесла ракетный удар по штабу «Кракена» в Харькове. На момент прилета ракеты в здании было почти 40 иностранцев. По словам представителей подпольных организаций, большая часть специалистов приехала из США.

Ранее заявления Украины о намерениях вступить в НАТО назвали популизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами