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Российские бойцы уничтожили 40 иностранных наемников в Харькове

МО РФ: около 40 иностранных специалистов уничтожены ударом по Харькову

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Около 40 иностранных наемников, преимущественно из США, были уничтожены ракетным ударом по подразделению Главного управления разведки «Кракен» в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки «Кракен» в городе Харьков уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы в течение недели поразили места размещения систем западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины. Минобороны пояснило, что удары наносились по местам размещения такого оружия. Это было сделано в ответ на удары вглубь территории РФ.

Уточняется, что Вооруженные силы РФ продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, а также различные маршруты перемещения средств применения западного дальнобойного оружия и наносить по ним огневое поражение.

Ранее в Британии предрекли увеличение ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины.

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