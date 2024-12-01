НАТО поступает «глупо», позволяя своим военнослужащим ехать на Украину и принимать участие в боевых действиях. Об этом в соцсети X заявил американский эксперт Уилл Шрайвер.

К таким выводам эксперт пришел после ударов российской армии по объекту, где располагались иностранные специалисты и наемники.

На этой неделе российская армия нанесла ракетный удар по штабу «Кракена» в Харькове. На момент прилета ракеты в здании было почти 40 иностранцев. По словам представителей подпольных организаций, большая часть специалистов приехало из США.

Кроме того, армия России ракетами «Искандер» ударила по Одессе, в результате чего ликвидировала 72 военнослужащих, в том числе французских.

В Минобороны РФ тем временем предупредили, что российские Вооруженные силы продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, а также различные маршруты перемещения средств применения западного дальнобойного оружия и наносить по ним огневое поражение.

Ранее СК завершил следствие в отношении наемника из США.