Заявления киевских властей о намерении Украины в ближайшее время стать членом Североатлантического альянса (НАТО) являются популизмом, заявил в интервью ТАСС военный эксперт и член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. Он отметил, что «все действия, связанные с вступлением Украины в НАТО, имеют одну цель — вызвать общественный резонанс».

По словам Арзанова, специальная военная операция началась из-за угрозы продвижения НАТО к российским границам, так как Украина стремилась стать частью альянса. Эксперт полагает, что на деле никто не собирается принимать Украину в НАТО. Он прогнозирует, что в будущем это будет использоваться для манипуляций, когда можно будет сказать, что Украина не была принята в альянс, и представить это как жест доброй воли.

Арзанов охарактеризовал заявления украинского министерства иностранных дел о том, что они не примут ничего иного, кроме немедленного вступления в НАТО, как «истерические». Он подчеркнул, что Киев понимает, что Россия не допустит такой возможности, так как это будет означать наше поражение в военной операции. Поэтому все эти заявления он воспринимает как несбыточные мечты и информационный шум.

Кроме того, он указал на то, что в Уставе НАТО указано, что страны с текущими военными конфликтами не могут стать его членами. Арзанов выразил сомнение, что альянс нарушит свои правила или изменит их ради Украины. Он отметил, что Киев пытается создать информационный фон, позволяющий говорить о том, что они готовы выступить в интересах Украины, хотя на самом деле это не так.

Ранее политолог объяснил, устроит ли РФ отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО.