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Южная Корея нарастила закупки алюминия у России

Южная Корея в октябре купила максимальный объем российского алюминия с 2012 года

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Пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Республика Корея в октябре приобрела российского алюминия на $96,5 млн, что стало максимальным значением за месяц с июня 2012 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы азиатской страны.

В июне 2012 года Сеул импортировал алюминия из России на $117 млн. Предыдущий максимальный месячный показатель с того времени фиксировали в марте 2024 года, тогда Республика Корея купила российского алюминия на $91,5 млн.

Всего с января по ноябрь 2024 года Россия продала южнокорейской стороне этого металла на $700,5 млн. Для сравнения, за весь 2023 год показатель достигал уровня в $700,6 млн. А за весь 2012 год Южная Корея приобрела у России алюминия на $856 млн.

В основном Сеул покупает этот металл у Китая. В октябре объект закупок у Пекина составил $1,5 млрд. На втором месте Австралия с объемом продаж на $980 млн. Россия занимает третье место (700,5 млн), на четвертом месте США ($664 млн), на пятом — Индия ($517 млн).

Стало известно, кто в мире больше всего скупает предметы искусства из России.

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