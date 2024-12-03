Южная Корея нарастила закупки алюминия у России

Республика Корея в октябре приобрела российского алюминия на $96,5 млн, что стало максимальным значением за месяц с июня 2012 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы азиатской страны.

В июне 2012 года Сеул импортировал алюминия из России на $117 млн. Предыдущий максимальный месячный показатель с того времени фиксировали в марте 2024 года, тогда Республика Корея купила российского алюминия на $91,5 млн.

Всего с января по ноябрь 2024 года Россия продала южнокорейской стороне этого металла на $700,5 млн. Для сравнения, за весь 2023 год показатель достигал уровня в $700,6 млн. А за весь 2012 год Южная Корея приобрела у России алюминия на $856 млн.

В основном Сеул покупает этот металл у Китая. В октябре объект закупок у Пекина составил $1,5 млрд. На втором месте Австралия с объемом продаж на $980 млн. Россия занимает третье место (700,5 млн), на четвертом месте США ($664 млн), на пятом — Индия ($517 млн).

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