Посольство РФ обратилось к россиянам в Южной Корее

Посольство России в Южной Корее призвало соотечественников воздержаться от участия в политических манифестациях на фоне введения военного положения. Обращение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — сказано в сообщении.

3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.