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Глава Демпартии Южной Кореи назвал введение в стране военного положения неконституционным

Чжэ Мён: решение президента Южной Кореи о военном положении неконституционно

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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения — неконституционно. Об этом заявил председатель основной южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, сообщает Yonhap.

По словам Чжэ Мёна, решение Сок Ёля антиобщественное и «направлено против народа».

«Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием скоро будут контролировать страну», — отметил он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук счел объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

Ранее Минобороны Южной Кореи распорядилось провести совещание командиров.

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