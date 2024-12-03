Глава Демпартии Южной Кореи назвал введение в стране военного положения неконституционным

Решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения — неконституционно. Об этом заявил председатель основной южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, сообщает Yonhap.

По словам Чжэ Мёна, решение Сок Ёля антиобщественное и «направлено против народа».

«Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием скоро будут контролировать страну», — отметил он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук счел объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

Ранее Минобороны Южной Кореи распорядилось провести совещание командиров.