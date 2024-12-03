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Путин рассказал об условиях участия в программе «Время героев»

Путин заявил о серьезности отбора участников на программу «Время героев»

Владимир Путин высказался об условиях участия в президентской программе управленческих кадров «Время героев», отметив серьезность отбора участников. Это следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля.

Он подчеркнул, что отбор строго регламентирован, так как лица, желающие занять управленческие посты или высокие должности в бизнесе, должны обладать соответствующей подготовкой, опытом работы и образованием.

Президент России предложил максимально упростить процесс подачи заявок. По его словам, участники смогут направлять свои заявки по почте или через интернет. Важно отметить, что для тех, кто находится в зоне боевых действий и не имеет доступа к интернету, предусмотрена возможность отправить заявку через знакомых или родственников.

Кроме того, Путин добавил, что для военнослужащих, находящихся на передовой, кадровые службы Министерства обороны организуют отбор прямо на месте. Специальная группа отправляется к ним (но не на передовую, а на вторую линию) для проведения необходимых тестирований и отбора.

Также Путин заявил, что у первых участников «Времени героев» все складывается хорошо.

Ранее участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга.

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