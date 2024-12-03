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Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга

Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга

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«Время героев»

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.

«Наставником Николая Королева стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов», — уточнили в сообщении.

Королев успешно прошел стажировку, по итогам которой получил приглашение занять должность в правительстве Петербурга. Он подчеркнул, что программа «Время героев» дает уникальный шанс каждому участнику продолжить свое служение Родине. По его словам, уже сложилась команда, сплоченность которой растет с каждым днем.

Накануне участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества капитан Павел Якушев стал советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Он подчеркнул, что проект объединил людей, прошедших боевые действия, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях.

Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Ранее более 10 тысяч заявок было подано на допрегистрацию в проект «Время героев».

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